مقتل 3 من "الشباب" الصومالية في غارة أمريكية للمرة الثانية خلال أسبوع

أعلنت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا "أفريكوم"، الجمعة، مقتل 3 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في غارة لطائرة بدون طيار بمنطقة جلب بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال، للمرة الثانية في أقل من أسبوع.



وقالت القيادة، في بيان، إن مقاتلي الشباب يشكلون خطورة للولايات المتحدة وأفريقيا، موضحة أن تحقيقا يجرى للتأكد من مدى وجود ضحايا مدنيين خلال القصف.

في السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام كينية أن مسلحا تابعا للحركة سلم نفسه إلى القوات الأمنية في مانديرا شمال شرق كينيا بعد أيام من هجوم استهدف حافلة ركاب.

وقالت وكالة أنباء مدينة مانديرا نقلا عن الجهات الأمنية إن الإرهابي سلم نفسه إلى السلطات وفي حوزته رشاش AK47 وثلاث خزانات من الرصاص والذخيرة.

Advertisements

وذكر مسؤول أمني كيني أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية في التصدي للمحاولات الإرهابية.

وأشار إلى أنه توجد صعوبة في تعقب مسلحي حركة الشباب الإرهابية ومنعهم من تنفيذ الهجمات التي غالبا ما تستهدف مواطنين أبرياء نتيجة التداخل القبلي وسيولة الحدود بين البلدين.

وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.



ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.

يشار إلى أن حركة الشباب مرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة وتشن هجمات منتظمة داخل الصومال.