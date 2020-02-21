أبرز 10 رواد لـ"صناعة الأمل" في الوطن العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زخرت مبادرة "صنّاع الأمل" منذ إطلاقها في عام 2017 بمشاركة العديد من رواد العطاء في العالم العربي.

وترصد "العين الإخبارية" في هذا التقرير 10 من "صنّاع الأمل" أصحاب المبادرات الخلاقة الذين كرمتهم المبادرة على مدار عامي 2017 و2018.

كرَّمت المبادرة في 2017 كلاً من:

1- نوال الصوفي وهي مغربية تقيم في إيطاليا هاجرت إليها مع أسرتها من المغرب قبل سنوات ورغم انخراطها في العمل الإنساني والمجتمعي منذ طفولتها، إلا أن ما تقوم به اليوم بات عصب حياتها وحياة الآلاف ممن يعتمدون عليها، بعدما أصبحت حبل نجاة لآلاف اللاجئين.

2- هشام الذهبي من العراق والذي تشكل تجربته نموذجاً لاحتضان الأمل وتنشئته في سنوات التكوين الأولى، أي في فترة الطفولة، فصناعة الأمل في الصغر وتعهُّده بالرعاية والسقاية يثمر عطاء وإبداعاً في الكبر، هذه هي الفلسفة التي تبناها هشام، يوم قرر أن يفتح بيته وقلبه لأطفال الشوارع في العراق، ليثبت للعالم أن هؤلاء الأطفال ضحايا وليس جناة.

3- الكويتية معالي العسعوسي سافرت إلى اليمن في 2007 ودخلت معترك العمل الإنساني.

4- ماما ماجي التي نذرت نفسها قبل نحو 3 عقود لخدمة فقراء مصر.

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5- فريق رجال الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" الذي تأسس عام 2013 كمنظمة تطوعية حيادية.

كذلك، كرَّمت المبادرة في 2018 كلاً من:

6- محمود وحيد، مؤسس دار "معانا لإنقاذ إنسان" لإيواء ورعاية المشردين الكبار والمسنين في مصر.

7- فارس علي صاحب مبادرة "التعليم مقابل الغذاء" والذي وفّر أكثر من 40 مليون ساندويتش مجاناً.

8- نوال مصطفى كاتبة مصرية غيرت حياة الآلاف من النساء السجينات وأطفالهن.

9- منال المسلم أسست فريق "دانة" التطوعي لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين.

10- سهام جرجيس التي تتبنى العشرات من المبادرات الإنسانية لتخفيف من معاناة أبناء العراق.