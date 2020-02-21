شكرا لقرائتكم أردوغان يقر بوجود مرتزقة سوريين في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بالتزامن مع محادثات جنيف العسكرية حول ليبيا، أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة بوجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

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