الحكومة توضح حقيقة إلغاء "دعم الصحة" بداية من الطفل الثالث للأسرة

حالة من الغضب أنتابت عدد من المواطنين بعد انتشار اخبار في بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه لن يتم إلغاء دعم الخدمات الصحية بدءًا من الطفل الثالث للأسرة، موضحةً أنه لا مساس بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على إطلاق الدولة لنظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره نظامًا تكافليًا يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وأضافت، أنه في إطار حرص الدولة على صحة المواطن وتقديم خدمة صحية متميزة، فقد تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ168 ألفًا و503 مواطنين من خلال 128 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي، وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وقد تم تنفيذ تلك القوافل بمشاركة 1138 عيادة، حيث تم إجراء 24 ألفًا و788 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 34 ألفًا و267 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل2401 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02). حسبما نشر موقع "اليوم السابع".