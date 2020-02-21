«أحرجوا نتنياهو وسفير واشنطن» .. مواطنون إسرائيليون يرفضون خطة ترامب

أفادت قناة "12"العبرية ، اليوم الجمعة، بأن المستوطنين في مستوطنة "إفرات" بالضفة الغربية رفضوا استقبال نتنياهو برفقة السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، اعتراضا على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وذكرت القناة العبرية أنه كان من المقرر، اليوم الجمعة، أن يجري نتنياهو جولة في مستوطنة إفرات بتجمع غوش عتصيون بالضفة الغربية، بصحبة فريدمان، ولكن مكتبه أبلغه أن المستوطنين من الممكن أن يتظاهروا ضده، اعتراضا على ما أسموه بإقامة دولة فلسطينية، ضمن الخطة الأمريكية للسلام، أو خطة ترامب.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن مكتب نتنياهو أبلغه بوجوب عدم الذهاب لمستوطنة إفرات، خاصة وأنه على مشارف الدخول في المعترك السياسي والانتخابات البرلمانية للكنيست، المقررة في الثاني من مارس المقبل.

ونوهت القناة إلى أن مكتب نتنياهو قد ادعى أن جدول أو أجندة نتنياهو لا تسمح بالزيارة، ولكن السبب الحقيقي لامتناع رئيس حكومة تسيير الأعمال عن الزيارة يكمن في نية المستوطنين في إفرات التظاهر ضد نتنياهو، بدعوى رفضهم لإقامة دولة فلسطينية.