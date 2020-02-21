سعد عرض الأوضاع الأمنية في صيدا والجنوب مع العميد شمس الدين

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين، بحضور مدير مكتب سعد طلال أرقه دان، ويوسف كليب، ومحمد صالح.
وقد بحث المجتمعون خلال اللقاء بالأوضاع الأمنية في منطقة صيدا والجنوب ، و أكدوا على أهمية حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون.
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