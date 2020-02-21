سعد عرض الأوضاع الأمنية في صيدا والجنوب مع العميد شمس الدين

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا، قائد منطقة ​الجنوب​ الاقليمية في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد ​غسان شمس الدين​، بحضور مدير مكتب سعد طلال أرقه دان، ويوسف كليب، و​محمد صالح​.

وقد بحث المجتمعون خلال اللقاء بالأوضاع الأمنية في منطقة صيدا والجنوب ، و أكدوا على أهمية حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون.