لفتت وزيرة العدل ماري كلود نجم، إلى أنّ "استدعاء ملاك علوية إلى المحكمة العسكرية يفتح ملفًا مؤجّلًا منذ عشرات السنين".
وأكّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا مستعدّون لتفكير مشترك مع وزارة الدفاع الوطني حول مفهوم العدالة العسكرية، ويبقى الأساس الإحترام اللامشروط للحقوق الأساسيّة للأشخاص، لأنّ الدولة تستمد هيبتها من قوّة القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل: مستعدون لتفكير مشترك مع وزارة الدفاع حول مفهوم العدالة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.