وزيرة العدل: مستعدون لتفكير مشترك مع وزارة الدفاع حول مفهوم العدالة العسكرية

لفتت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، إلى أنّ "استدعاء ملاك علوية إلى ​المحكمة العسكرية​ يفتح ملفًا مؤجّلًا منذ عشرات السنين".

وأكّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا مستعدّون لتفكير مشترك مع ​وزارة الدفاع الوطني​ حول مفهوم العدالة العسكرية، ويبقى الأساس الإحترام اللامشروط للحقوق الأساسيّة للأشخاص، لأنّ الدولة تستمد هيبتها من قوّة القانون".