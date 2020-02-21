وزير الصحة: سأتوجه الى مستشفى بيروت لأشخص الحالة للتأكيد أو نفي أصابتها بكورونا

أعلن وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​ في حديث لقناة الـ"NBN" أنه سيتوجه الى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ لأشخص الحالة للتأكيد أو نفي أصابتها ب​فيروس كورونا​. إضغط للمزيد

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