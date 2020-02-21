طارق المرعبي: لدعم المواسم الزراعية وتأمين الأسواق

لفت عضو ​كتلة المستقبل​ النيابية، النائب ​طارق المرعبي​ إلى ضرورة "دعم المواسم الزراعية وتامين الاسواق لها داخليا وخارجيا وضبط التهريب". وأكد المرعبي في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، على أهمية "تنظيم الاستيراد بما يناسب مع المواسم المحلية ومصلحة ​المزارعين​، لأنه يعطي املا جديدا لالاف العائلات التي تعتاش من خلال الزراعة، وعلى ​وزارة الزراعة​ ان تباشر فورا لاتخاذ التدابير لانقاذ موسم ​البطاطا​ العكارية القادم".

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