ابراهيم أعلن إضرابا مفتوحا للأفران بدءا من الإثنين: لدعم القمح وثبات سعر ووزن ربطة الخبز

شدّد رئيس "اتحاد نقابات المخابز والأفران" ​كاظم ابراهيم​، أنّ "هناك عبئًا كبيرًا علينا من صيانة المعدّات والتجهيزات، الّتي تُسدّد نقدًا وبالدولار الأميركي، إضافة إلى الضرائب والرسوم للإدارات الرسمية".

وأكّد في كلمة له خلال جمعية عموميّة، "ضرورة ثبات سعر ووزن ربطة ​الخبز​ على ما هو عليه اليوم، وأنّ على الدولة تأمين حاجة البلاد من ​القمح​ ودعمه"، مركّزًا على أنّ "المواطن لم يعد يتحمّل أيّ عبء". وأعلن "إضرابًا مفتوحًا للأفران بدءًا من يوم الإثنين".