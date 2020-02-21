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وفد من حركة حماس يزور رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب

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زار وفد قيادي من حماس برئاسة ممثلها في ​لبنان​ الدكتور ​أحمد عبد الهادي​، رئيس فرع ​مخابرات الجيش​ في الجنوب العميد ​فوزي حمادة​، واستعرضوا مخاطر ​صفقة القرن​ وتداعياتها على ​فلسطين​ والمنطقة، مشددين على ضرورة مواجهتها بالوحدة و​المقاومة​ لأنهما أقصر الطرق من أجل إفشال كافة المؤامرات التي تحيط ب​القضية الفلسطينية​.

وناقش المجتمعون الأوضاع ​الأمن​ية والاجتماعية في ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان، مشددين على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة للمخيمات وجوارها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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