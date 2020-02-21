وفد من حركة حماس يزور رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب

زار وفد قيادي من حماس برئاسة ممثلها في ​لبنان​ الدكتور ​أحمد عبد الهادي​، رئيس فرع ​مخابرات الجيش​ في الجنوب العميد ​فوزي حمادة​، واستعرضوا مخاطر ​صفقة القرن​ وتداعياتها على ​فلسطين​ والمنطقة، مشددين على ضرورة مواجهتها بالوحدة و​المقاومة​ لأنهما أقصر الطرق من أجل إفشال كافة المؤامرات التي تحيط ب​القضية الفلسطينية​.

وناقش المجتمعون الأوضاع ​الأمن​ية والاجتماعية في ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان، مشددين على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة للمخيمات وجوارها.

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