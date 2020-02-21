وفد من حركة حماس يزور رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب

زار وفد قيادي من حماس برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد فوزي حمادة، واستعرضوا مخاطر صفقة القرن وتداعياتها على فلسطين والمنطقة، مشددين على ضرورة مواجهتها بالوحدة والمقاومة لأنهما أقصر الطرق من أجل إفشال كافة المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
وناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشددين على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة للمخيمات وجوارها.
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