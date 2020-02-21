معلومات تلفزيون النشرة: كشف أول إصابة بفيروس كورونا لمواطنة لبنانية وصلت من إيران

أفادت معلومات "​تلفزيون النشرة​"، أنّه "تمّ كشف أوّل حالة إصابة بـ"فيروس ​كورونا​" لمواطنة ​لبنان​يّة وَصلت من ​إيران​ إلى لبنان، على متن طائرة إيرانيّة، حيث تمّ تشخيص العوارض الخاصّة بالـ"فيروس"، فتمّ وضع المصابة في غرفة العزل".

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