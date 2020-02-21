البزري: ندعو الحكومة لعدم دفع سندات اليوروبوندز وإعادة التفاوض

دعا رئيس بلدية صيدا الأسبق عبد الرحمن البزري، إلى عدم دفع سندات اليوروبوندز التي ستستحق قريباً معتبراً أن بإمكان الحكومة إعادة التفاوض عليها وجدولتها.
وأكد البزري على "ضرورة إعادة نظر شاملة في الدين العام الذي يتحمّله لبنان لأن المواطن اللبناني دفع من جيبه الخاص ما يفوق الـ 80 مليار دولار على مدى سنوات خدمة لهذا الدين، ولو حُوّلت هذه الأموال لتنشيط الحركة الإقتصادية والإستثمارية في لبنان، وتحديث البنى التحتية، وتطوير وسائل النقل العام المشترك، وتحديث نظام الضمانات الصحية والاجتماعية، لكان لبنان اليوم في مصاف الدول الأكثر تقدماً والأكثر إزدهاراً في المنطقة وفي العالم".
واعتبر أن "الشرط الأساسي لإي إصلاح مالي وإقتصادي هو في محاسبة السارقين ووقف الهدر والفساد، والعمل الجدّي على إسترداد الأموال التي سُرقت أو هرّبت بغير حق خلال الأزمة الحالية".
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