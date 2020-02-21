البزري: ندعو الحكومة لعدم دفع سندات اليوروبوندز وإعادة التفاوض

دعا رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​، إلى عدم دفع سندات اليوروبوندز التي ستستحق قريباً معتبراً أن بإمكان ​الحكومة​ إعادة التفاوض عليها وجدولتها.

وأكد البزري على "ضرورة إعادة نظر شاملة في ​الدين العام​ الذي يتحمّله ​لبنان​ لأن المواطن اللبناني دفع من جيبه الخاص ما يفوق الـ 80 مليار ​دولار​ على مدى سنوات خدمة لهذا الدين، ولو حُوّلت هذه الأموال لتنشيط الحركة الإقتصادية والإستثمارية في لبنان، وتحديث ​البنى التحتية​، وتطوير وسائل ​النقل العام​ المشترك، وتحديث نظام الضمانات الصحية والاجتماعية، لكان لبنان اليوم في مصاف الدول الأكثر تقدماً والأكثر إزدهاراً في المنطقة وفي ​العالم​".

واعتبر أن "الشرط الأساسي لإي إصلاح مالي وإقتصادي هو في محاسبة السارقين ووقف الهدر و​الفساد​، والعمل الجدّي على إسترداد الأموال التي سُرقت أو هرّبت بغير حق خلال ​الأزمة​ الحالية".