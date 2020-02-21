أعلن المدير العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني "أن الصليب الأحمر اللبناني حاضر لأي عملية اسعاف أو إنقاذ لأننا نعمل بآلية واضحة وعلى الناس التعاون والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها وعدم الهلع".
وفي مداخلة تلفزيونية أوضح كتاني أن "الصليب الأحمر اللبناني على جهوزية تامة لمتابعة ومكافحة أي فيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر كتاني: على الناس التعاون والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بإصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.