كتاني: على الناس التعاون والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بإصابتها بكورونا

أعلن المدير العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتاني​ "أن ​الصليب الأحمر اللبناني​ حاضر لأي عملية اسعاف أو إنقاذ لأننا نعمل بآلية واضحة وعلى الناس التعاون والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها وعدم الهلع".

وفي مداخلة تلفزيونية أوضح كتاني أن "الصليب الأحمر اللبناني على جهوزية تامة لمتابعة ومكافحة أي فيروس".