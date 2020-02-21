النشرة: المؤتمر الصحافي لوزير الصحة هو للإعلان عن أول إصابة بكورونا في لبنان

أعلنت ​وزارة الصحة​ في بيان أن وزير ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​ سيعقد بعد قليل مؤتمرًا صحافيًا عاجلا يتناول فيه التطورات الأخيرة المتعلقة ب​فيروس كورونا​.

وفي السياق، كشفت مصاد لـ"النشرة" أن المؤتمر الصحافي مخصص للإعلان عن اول إصابة بكورونا في لبنان.