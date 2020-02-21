النشرة: المؤتمر الصحافي لوزير الصحة هو للإعلان عن أول إصابة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة في بيان أن وزير الصحة العامة حمد حسن سيعقد بعد قليل مؤتمرًا صحافيًا عاجلا يتناول فيه التطورات الأخيرة المتعلقة بفيروس كورونا.
وفي السياق، كشفت مصاد لـ"النشرة" أن المؤتمر الصحافي مخصص للإعلان عن اول إصابة بكورونا في لبنان.
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