أفاد مراسل ​النشرة​ في ​مرجعيون​، بأن عدداً من موظفي بلدية دبيان قاموا إقفال مدخل ​البلدية​، احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ عدة أشهر، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجههم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موظفوا بلدية دبيان يقفلون مدخل البلدية بسبب عدم قبض رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.