حركة حماس والجماعة الإسلامية تقيمان اعتصاما رفضا لصفقة القرن بصيدا

نظمت "الجماعة الاسلامية" وحركة "حماس" إعتصاما جماهيريا عند "ساحة الشهداء" في صيدا، رفضا لـ "صفقة القرن"، بحضور ممثلين عن القوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وحشد من رجال الدين وابناء المدينة ومخيماتها الفلسطينية.
وتحدث في الاعتصام ممثل حركة "حماس" في لبنان احمد عبد الهادي، الذي دعا الى عقد اجتماع جامع يتم فيه اتخاذ قرار فلسطيني موحد ضد "صفقة القرن" ووضع خطة لمواجهتها.
وتحدث نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية الدكتور بسام حمود، فأكد انه "على الرغم من الانشغال بالحراك الاحتجاجي في لبنان، فاننا لن نسى القضية الفلسطينية وسنبقى ندافع عنها ونعتصم في الساحات من اجل الدفاع عنها رافعين شعار رفض التوطين والتمسك بحق العودة وتحرير فلسطين".
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