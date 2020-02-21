حركة حماس والجماعة الإسلامية تقيمان اعتصاما رفضا لصفقة القرن بصيدا

نظمت "​الجماعة الاسلامية​" وحركة "حماس" إعتصاما جماهيريا عند "​ساحة الشهداء​" في صيدا، رفضا لـ "​صفقة القرن​"، بحضور ممثلين عن القوى ال​لبنان​ية و​الفصائل الفلسطينية​، وحشد من رجال الدين وابناء المدينة ومخيماتها الفلسطينية.

وتحدث في الاعتصام ممثل حركة "حماس" في لبنان ​احمد عبد الهادي​، الذي دعا الى عقد اجتماع جامع يتم فيه اتخاذ قرار فلسطيني موحد ضد "صفقة القرن" ووضع خطة لمواجهتها.

وتحدث نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية الدكتور ​بسام حمود​، فأكد انه "على الرغم من الانشغال بالحراك الاحتجاجي في لبنان، فاننا لن نسى ​القضية الفلسطينية​ وسنبقى ندافع عنها ونعتصم في الساحات من اجل الدفاع عنها رافعين شعار رفض ​التوطين​ والتمسك ب​حق العودة​ وتحرير فلسطين".