قطار عرض مع كوبيتش للاوضاع العامة في البلاد

التقى وزير ​البيئة​ والتنمية الادارية ​دميانوس قطار​ في مكتبه في ​وزارة البيئة​، المنسّق الخاص للامم المتحدة في ​لبنان​ ​إيان كوبيتش​ وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد وتشعّبات الازمة الراهنة وتحدّيات المرحلة المقبلة ، وأبدى المسؤول الدولي للوزير قطّار دعمه للجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات التي يمرّ بها لبنان ومجتمعنا.

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