توقيف مشتبه في ترويجه دولارات مزورة في صيدا وملاحقة آخر

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء ​مدينة صيدا​ لبنانيا يشتبه في ترويجه دولارات مزورة امام محال الصيرفة في شارع ​رياض الصلح​ في المدينة، وفر شخص اخر كان برفقته وتقوم ​الاجهزة الامنية​ بملاحقته. ونقل الموقوف الى قيادة المفرزة.

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