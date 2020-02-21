إخماد حريق داخل مستودع تجاري في الغبيري وآخر شب بأعشاب ونفايات في الفنار

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل مستودع تجاري لبيع قطع السيارات المستعملة يقع في الطبقة السفلية من أحد المباني السكنية في الغبيري - ضاحية بيروت الجنوبية"، موضحةً أنّ "الأضرار قد اقتصرت على الماديات".
ولفتت إلى أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأكوام من النفايات في الفنار (الزعيترية) - المتن".
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