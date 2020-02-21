إخماد حريق داخل مستودع تجاري في الغبيري وآخر شب بأعشاب ونفايات في الفنار

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل مستودع تجاري لبيع قطع السيارات المستعملة يقع في الطبقة السفلية من أحد المباني السكنية في ​الغبيري​ - ضاحية ​بيروت​ الجنوبية"، موضحةً أنّ "الأضرار قد اقتصرت على الماديات".

ولفتت إلى أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأكوام من ​النفايات​ في ​الفنار​ (​الزعيترية​) - ​المتن​".