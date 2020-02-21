رويترز:بومبيو يزور اليوم سلطنة عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ سيزور اليوم ​سلطنة عمان​ للقاء السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. تأتي زيارة بومبيو إلى مسقط، بعد أن أجرى مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز حول القضايا الإقليمية مثل ​سوريا​ و ​اليمن​، ثم تفقد قاعدة الأمير سلطان الجوية مكان تمركز ​القوات الأميركية​. وأفادت ​وزارة الخارجية الأميركية​ بأن "بومبيو شكر الملك سلمان على دعمه الجهود الأممية في اليمن".

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