خارجية الأردن دانت إعلان نتانياهو بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقدس

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في ​الأردن​، في بيان، عن إدانتها "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بناء 2200 وحدة سكنيّة جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم في ​القدس الشرقية​ المحتلة، وبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسمّاة جيفعات همتوس في القدس الشرقية".

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز "رفض الأردن وإدانتها للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الّتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وسياسات مصادرة الأراضي"، مشدّدًا على أنّ "جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثّل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدوليّة".

وطالب ​الحكومة الإسرائيلية​ بـ"وقف هذه الممارسات وفقًا لالتزاماتها كقوّة قائمة بالاحتلال"، داعيًا ​المجتمع الدولي​ إلى "اتخاذ موقف جاد لوقف الممارسات الإستيطانيّة الإسرائيليّة الّتي تقوّض حل الدولتين وتقتل فرص السلام".