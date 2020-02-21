أفادت شبكة الـ"BBC" البريطانية، أن "مؤيدة لـ"تنظيم داعش" تدعى صفية شيخ، إعترفت بأنها تآمرت ل​تفجير​ نفسها في كاتدرائية سانت بول بالعاصمة البريطانية لندن، وكانت قد طلبت من شرطي متخف إمدادها بالقنابل لتنفيذ خطتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مؤيدة لـ"داعش" تعترف بالتخطيط لتفجير نفسها بكاتدرائية سانت بول في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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