بومبيو: أميركا تستعد للتوقيع على اتفاق مع "طالبان" في 29 شباط الحالي

أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تستعدّ للتوقيع على اتفاق مع "​حركة طالبان​" في 29 شباط الحالي، مَبني على تفاهم تمّ التوصّل إليه لخفض ​العنف​ في أنحاء ​أفغانستان​".

ولفت في بيان، إلى أنّ "الولايات المتحدة و"طالبان" تجريان محادثات للتوصّل إلى تسوية سياسيّة لإنهاء الصراع في أفغانستان، وتقليص الوجود الأميركي في المنطقة".