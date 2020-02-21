بومبيو: أميركا تستعد للتوقيع على اتفاق مع "طالبان" في 29 شباط الحالي

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تستعدّ للتوقيع على اتفاق مع "حركة طالبان" في 29 شباط الحالي، مَبني على تفاهم تمّ التوصّل إليه لخفض العنف في أنحاء أفغانستان".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الولايات المتحدة و"طالبان" تجريان محادثات للتوصّل إلى تسوية سياسيّة لإنهاء الصراع في أفغانستان، وتقليص الوجود الأميركي في المنطقة".
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