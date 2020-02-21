أعلنت ​الرئاسة التركية​ أن "الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ طلب من الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والمستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ المساعدة عبر "خطوات ملموسة" لمنع حدوث أزمة إنسانية في إدلب شمال سوريا. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يطلب من ماكرون وميركل المساعدة بمنع حدوث أزمة إنسانية في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.