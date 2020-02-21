أردوغان يطلب من ماكرون وميركل المساعدة بمنع حدوث أزمة إنسانية في إدلب

أعلنت الرئاسة التركية أن "الرئيس رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المساعدة عبر "خطوات ملموسة" لمنع حدوث أزمة إنسانية في إدلب شمال سوريا.
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