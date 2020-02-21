رئيس القضاء الإيراني: الانتخابات هي أفضل مضاد لمواجهة مؤمرات الأعداء

أكّد رئيس السلطة القضائية الإيرانية ابراهيم رئيسي، أنّ "الانتخابات هي أفضل مضاد لمواجهة مؤمرات الأعداء".
ولفت في تصريح له عقب الإدلاء بصوته في مسجد الشيخ هادي بطهران، في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة، إلى أنّ "الانتخابات هي أفضل رمز للسيادة الشعبيّة الدينيّة ومرآة لإرادته"، مركّزًا على أنّ "أصوات الشعب هي من مقومات قوّة البلاد، وأنّه وكلّما كانت أكثر فإنّ العدو سيُصاب بالإحباط أكثر".
وشدّد رئيسي على أنّ "هذه الانتخابات كسابقاتها في إيران تؤثّر بشكل كبير على تقرير مصير الشعب"، معربًا عن أمله بأن "تسفر نتائج الانتخابات عن تشكيل مجلس قوي وخدوم، يستطيع تحقيق تطلّعات الثورة الإسلامية والبلد وحل مشاكل الشعب".
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