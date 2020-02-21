ذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلًا عن مصادر في الشرطة التركية، أنّ "فرق الأمن أوقفت شخصين بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليّة أمنيّة في ولاية قوجه إيلي شمال غربي تركيا".
ولفتت إلى أنّ "الموقوفين أُحيلا إلى القصر العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهما".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة التركية أوقفت شخصين خلال عملية أمنية ضد "داعش" بولاية قوجه إيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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