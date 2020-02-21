الشرطة التركية أوقفت شخصين خلال عملية أمنية ضد "داعش" بولاية قوجه إيلي

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية نقلًا عن مصادر في ​الشرطة التركية​، أنّ "فرق الأمن أوقفت شخصين بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليّة أمنيّة في ولاية قوجه إيلي شمال غربي ​تركيا​".

ولفتت إلى أنّ "الموقوفين أُحيلا إلى القصر العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهما".