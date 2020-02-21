السلطات الإسرائيلية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات ال​إسرائيل​ية عن تسجيل أول إصابة ب​فيروس كورونا​ تم تشخيصها لدى أحد ركاب ​السفينة​ ​اليابان​ية "دايمند برينسيس".

ووصل 11 إسرائيليا خضعوا لحجر صحي لمدة أسبوعين، على متن سفينة ​السياحة​ "دايموند برينسس" في اليابان، إلى إسرائيل الجمعة، بعد التأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة، إلا أن الفحوصات اليوم أظهرت أن أحد الركاب، يحمل فعلا الفيروس.