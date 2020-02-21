السلطات الإسرائيلية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها لدى أحد ركاب السفينة اليابانية "دايمند برينسيس".
ووصل 11 إسرائيليا خضعوا لحجر صحي لمدة أسبوعين، على متن سفينة السياحة "دايموند برينسس" في اليابان، إلى إسرائيل الجمعة، بعد التأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة، إلا أن الفحوصات اليوم أظهرت أن أحد الركاب، يحمل فعلا الفيروس.
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