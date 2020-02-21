الصحة الإيرانية: من المحتمل أن يكون فيروس كورونا موجودا بكُلّمدن إيران

أعلنت ​وزارة الصحة​ ال​إيران​ية، أنه من المحتمل أن يكون ​فيروس كورونا​ موجودا في كل المدن الإيرانية وليس فقط في مدينة قم.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المحتمل أيضاً أن فيروس كورونا انتشر في إيران عبر عمال صينيين في مدينة قم عادوا مؤخرا من بلادهم.