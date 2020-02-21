بومبيو: واشنطن تستعد للتوقيع على اتفاق مع طالبان في 29 فبراير

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الرياض: أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن الولايات المتحدة تستعد للتوقيع على اتفاق مع حركة طالبان في 29 فبراير، مبني على تفاهم تم التوصل إليه لـ"خفض العنف" في أنحاء أفغانستان.

وقال بومبيو في بيان صدر عقب زيارة أجراها إلى السعودية "بناء على تطبيق ناجح لهذا التفاهم، يتوقّع أن يمضي التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان قدما".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في أفغانستان جواد فيصل لوكالة فرانس برس الجمعة إن "خفض العنف" سيبدأ اعتبارا من 22 فبراير وسيستمر لأسبوع.

ستشكّل الهدنة الجزئية خطوة تاريخية بعد أكثر من 18 عاما من النزاع الدامي في أفغانستان، ومن شأنها أن تمهّد الطريق لاتفاق يمكن في نهاية المطاف أن يفضي إلى طي صفحة الحرب.

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وقال بومبيو إن المفاوضات الداخلية بين الأفغان ستبدأ بعد وقت قصير من توقيع الاتفاق بين واشنطن وطالبان المرتقب في الدوحة.

أضاف أنهم "سيتوصلون بناء على هذه الخطوة الأساسية إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار وخارطة طريق سياسية مستقبلية لأفغانستان".

وأكد بومبيو أنه لا تزال هناك تحديات لكن التقدّم الذي تم إحرازه حتى الآن "يعطي أملا ويشكّل فرصة حقيقية. تحض الولايات المتحدة جميع الأفغان على اغتنام هذه اللحظة".