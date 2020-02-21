بعد الصين.. دولة آسيوية تعلن ارتفاع إصابات كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty دايغو هي رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية

وذكر المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان أن 43 من الإصابات الجديدة سجلت في دايغو، المدينة الواقعة في جنوب البلاد والتي تعتبر بؤرة الوباء، وفي مقاطعات مجاورة لها.

ودايغو هي رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية إذ يزيد عدد سكانها عن 2.5 مليون نسمة وقد سجلت فيها 39 إصابة جديدة مرتبطة بـ"كنيسة يسوع شينشيونجي".

ويُعتقد أن إحدى المصليات في هذه الكنيسة، وهي امرأة (61 عاما) كانت تجهل أنّها مصابة بالفيروس، نقلت العدوى إلى زملائها لاسيما أثناء القداديس، وحتى اليوم أصبح أكثر من 80 شخصا من أتباع هذه الكنيسة مصابين بالفيروس.

ودعا رئيس بلدية المدينة السكان إلى البقاء في منازلهم، بينما فرضت قيادة القاعدة العسكرية الأميركية في المدينة قيودا على الدخول إلى القاعدة البالغ عديدها حوالى 10 آلاف شخص.

ونهار الجمعة بدا سكان المدينة وهم يرتدون كمامات.

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وبحسب المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فقد تم تأكيد إصابة جديدة في مستشفى بمقاطعة تشونغدو، غير البعيدة عن دايغو، ليصل عدد المصابين بالفيروس في هذا المستشفى إلى 16.

والأربعاء توفي مريض متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

وكوريا هي ثاني دولة في العالم، بعد الصين، من حيث عدد المصابين بالفيروس، لكنها ثالث أكبر بؤرة للوباء في العالم إذ إن سفينة "دايموند برينسيس" الراسية في ميناء يوكوهاما بضواحي طوكيو سجلت حتى اليوم أكثر من 600 إصابة.