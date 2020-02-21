شكرا لقرائتكم خبر عن أمين شباب "مستقبل وطن" يطلب عقد دورات تدريبية استعدادا للانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار المهندس أحمد صبري أمين أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، ووفدا من هيئة مكتب الأمانة المركزية، محافظة أسيوط، وذلك استكمالا لجولات المحافظات التي تقوم بها أمانة الشباب المركزية، تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، برعاية النائب ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة.

حيث عقد اجتماعا مع هيئة مكتب أمانة الشباب بالمحافظة، في حضور أحمد ثروت، ومحمد فريد، أعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، وأحمد حسام منياوي أمين الشباب بالمحافظة، ومحمود نفادي أمين أمانة التنظيم بالمحافظة.

كما شارك في الاجتماع، يونس درويش أمين الإعلام بالمحافظة، ونيفين سعيد فهيم أمين أمانة شؤون السياحة والآثار بالمحافظة، فضلا عن حسام خليل وعمرو مهران أعضاء هيئة مكتب أمانة محافظة أسيوط، وأمناء الشباب بالمراكز والمدن والقري.

وفي بداية اللقاء، أوضح أحمد صبري أمين شباب الجمهورية، أن حزب مستقبل وطن، يرعي الشباب ويعمل من أجل تمكينهم وإعداد قادة قادرين علي تحمل المسؤولية وإعلاء قيمة الوطن.

وأشار "صبري"، إلى ان الحزب يسعي إلى تمكين الشباب من مباشرة العمل السياسي والتنظيمي، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة في ضرورة إطلاق العنان لتمكين الشباب في مختلف المواقع القيادية، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تكليف أمناء الشباب بمختلف المحافظات، بتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الشباب من أعضاء الحزب وكوادره، استعدادا لخوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وذلك لخلق كادر شبابي للعمل التنظيمي والسياسي.

وأوضح "صبري"، ان المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع من خلال عقد لقاءات مع أعضاء الجهاز الحكومي، لتقريب وجهات النظر في حل مشاكل المواطنين من خلال أمانة الشباب، مطالبا الشباب بالعمل علي زيادة الوعي الثقافي والسياسي بالقراءة لشخصيات سياسية وعامة.

وطالب "صبري"، أمناء الشباب خلال اللقاء بعقد لقاءات ودورات تدريبية مع أمناء شباب المراكز والأقسام والقري، وذلك تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، لتخريج كوادر شبابية تقود المسيرة خلال الفترة القادمة، استعدادا لخوض انتخابات المجالس المحلية والنيابية المقبلة.

يذكر أن أمانة الشباب المركزية، قد قامت بعدة جولات ميدانية لمحافظات "بورسعيد، الغربية، كفر الشيخ، دمياط"، وسيتم استكمال زيارة باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، بضرورة عقد الاجتماعات التنظيمية لكافة الأمانات النوعية، لمتابعة الانتهاء من كافة تشكيلات هيئات المكاتب، استعدادا لخوض الاستحقاقات الانتخابية الدستورية المقبلة، تماشيا مع استراتيجية الحزب في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بكافة مؤسساتها.

Advertisements