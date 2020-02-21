شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل حول أحداث الشغب بمباراة السوبر ومطالب بمحاسبة المتورطين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب شريف فخرى، عضو لجنة الدفاع والآمن القومى بمجلس النواب، ببيان عاجل وطلب إحاطة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بسبب أحداث مباراة الأهلى والزمالك بالإمارات، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على اللاعبين الذين تسببوا فى إفساد العرس الكروى المصرى فى الإمارات.

وقال "فخرى"، إن ما حدث كان له أسوأ الأثر فى نفوس الجماهير المصرية والإماراتية التي حضرت اللقاء، وأن من قاموا بإستفزاز الجماهير أو زملائهم من اللاعبين أو التصرف بشكل يعاقب عليه القانون، مشيرًا إلى أن ما حدث فضلا عن كونه تصرفا غير مسئول، دون إكتراث بالصورة التي تصدرت ملعب محمد بن زايد وتضم رئيس مصر وولى عهد أبوظبى الذين شملوا الجميع برعايتهم.

Advertisements

وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه الأفعال المشينة وتوقيع أشد العقوبات والتي قد تصل للإيقاف مدى الحياة لأى لاعب ليكونوا نموذجا لكل تصرف مستهتر ينال من سمعة مصر وشباب مصر ويظهر لاعبوها وجمهورها بالشكل الذى ظهر عليه بدلًا من الشكل المتحضر الذى بدأت به المباراة.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن مثل تلك التصرفات كان يمكن أن تنتهى بكارثة أكبر لولا يقظة الآمن الإماراتي وتحضر ووعى الجماهير المصرية التي زحفت خلف ناديها الذى تشجعه مهما تكلفت من جهد ومال أفسدته تلك التصرفات الصبيانية من قلة من اللاعبين لا يستحقون شرف تمثيل أنديتهم العريقة أو مصر أمام الإمارات و الوطن العربي بل العالم.

وأشار إلى أن هناك من اللاعبين من تعمدوا إيذاء زملائهم بشكل متعمد، وإهانة الجماهير المصرية بإشارات يعاقب عليها القانون لمخالفتها للآداب العامة فضلا عن عدم تعود مجتمع الإمارات المحافظ على مثل تلك التصرفات فأساءوا لوطنهم مصر قبل أنفسهم.