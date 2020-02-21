وزير الأوقاف: افتتاح مسجد المجمع الإسلامي في بورسعيد 6 مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنه سيتم افتتاح مسجد المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد تطويره، يوم 6 مارس المقبل.
وأضاف، في تصريحات صحفية له عقب افتتاحه مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد بمحافظة بورسعيد، أن "المسجد يقع على ناصية العالم، وسيكون قبلة للسفن السياحية التي تعبر من قناة السويس ومنارة للإسلام أمام العالم"، مشيرًا إلى أن افتتاح المسجد يأتي بالتزامن مع افتتاح فاعليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم ببورسعيد، بمشاركة أكثر من 40 دولة من بينهم 32 دولة أفريقية، وذلك في دورتها الثالثة.
كان وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، افتتاحا اليوم، مسجد العلي القدير المقام على مساحة 900 متر مربع.
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