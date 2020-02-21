"تردده على مسكنه أوقعه في الفخ".. سقوط هارب من حكم الإعدام بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية هارب من حكم قضائي بالإعدام.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، عن قيام عاطل مطلوب جنائيًا بالتردد على محل إقامته بدائرة مركز شرطة القصاصين، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات، ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكمين قضائيين صادرين ضده، أحدهما بالإعدام في قضية قتل عمد وآخر بالسجن ثلاث سنوات في قضية سرقة بالإكراه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على الجهات المعنية.
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