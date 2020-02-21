إيران: كورونا المستجد ربما يكون موجودا في كل المدن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا في البلاد، مرجحا أن يكون الفيروس موجودا في كل مدن إيران.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 7 إصابات في مدينة قم (توفي منهم اثنان) وأربع إصابات في طهران وإصابتين في محافظة جيلان بشمال البلاد.
وأوضحت الوزارة أن غالبية المصابين إما من سكان مدينة قم جنوب غرب العاصمة أو زاروها خلال الأيام الماضية.
من جهته رجح مسؤول إيراني وصول فيروس "كورونا" إلى مدينة قم عن طريق عمال صينيين قاموا بزيارة بلادهم مؤخرا.
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