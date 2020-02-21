بينها معدات طبية.. الصين تعتزم إعفاء 65 سلعة أمريكية من عقوبات جمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:

قالت وزارة المالية الصينية إنها ستبدأ إعفاء 65 سلعة أمريكية من رسوم جمركية عقابية طُبقت في خضم نزاع تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة وذلك لمدة عام اعتبارا من 28 فبراير.

وتشمل السلع المُعفاة من الرسوم الإضافية مكونات طائرات ومعدات طبية وفقا لوثائق منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

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ولم تقدم وزارة المالية تفاصيل بما في ذلك قيمة واردات الصين من المنتجات المُعفاة في العام الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة التجارة الصينية إن صادرات وواردات البلاد ستتأثر سلبا بفعل انتشار فيروس كورونا الذي أحدث اضطرابا شديدا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مسؤولو الوزارة خلال إيجاز صحفي، إن الصين تتوقع استئناف الشركات الأجنبية في معظم المناطق للإنتاج بحلول نهاية فبراير، لكنهم أضافوا أنه سيكون هناك تأثير أكثر وضوحا على الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في فبراير ومارس.