ارتفاع حالات الوفاة في إيران بسبب "كورونا" إلى 4 أشخاص

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 4 حالات، وذلك عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور في تصريح أوردته شبكة إيه بي سي الأمريكية إن جميع الحالات التي تم اكتشافها مؤخرًا كانت من مدينة "قم" أو قامت بزيارتها مؤخرا، وهيالمدينة التي توفي بها أول حالتين يوم الأربعاء الماضي.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
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