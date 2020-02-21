السعودية تُدين حادث ألمانيا الإرهابي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، تضامن المملكة مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار، اللذين وقعا في مدينة "هاناو"

الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأكدت الخارجية السعودية وفقا لوكالة الأنباء السعودية رفضها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والتطرف والإرهاب، معلنة وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.