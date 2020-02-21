وزير الخارجية الأمريكي: نقف مع السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه زار قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية ، لتسليط الضوء على الشراكة الأمنية طويلة الأمد بين واشنطن والرياض وفقاً لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.

وأضاف بومبيو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أن الزيارة تأتي للتأكيد مجدداً على عزم واشنطن على الوقوف إلى جانب السعودية في وجه الاعتداءات

الإيرانية".



كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة أمس الخميس، حيث تمت مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على شراكة أمريكا والسعودية في مواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة.