إيران تعلن عن حالتي وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصًا

أكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصًا في البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط . مسؤول إيراني يرجح وصول فيروس "كورونا" إلى مدينة قم عن طريق عمال صينيين قاموا بزيارة بلادهم مؤخرًا. طريق عمال صينيين قاموا بزيارة بلادهم مؤخرًا. وبحسب وزارة الصحة، تم تسجيل 7 إصابات في مدينة قم توفي منهم اثنان وأربع إصابات في طهران وإصابتين Advertisements في محافظة جيلان بشمال البلاد. في محافظة جيلان بشمال البلاد. وأوضحت الوزارة أن غالبية المصابين إما من سكان مدينة قم جنوب غرب العاصمة أو زاروها خلال الأيام الماضية. وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس الخميس تعطيل المدارس والجامعات، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران تجنبًا لانتشار العدوى.

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