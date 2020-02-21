بوتين يعرب عن أمله في إبرام اتفاق مع الرئيس الأوكراني

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله في إبرام اتفاق مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتحسين العلاقات بين البلدين معتبرا أن التعاون بين

روسيا وأوكرانيا يؤرق عددًا كبيرًا من الدول لأنه سيخلق منافسًا عالميًا وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بوتين، في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إن أي دمج بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب قدراتهما ومزاياهما التنافسية، سيؤدي إلى ظهور منافس عالمي"، مضيفًا "أن بعض الدول تعتبر الانقسام بين البلدين بمثابة هدف بالغ الأهمية".