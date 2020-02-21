أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله في إبرام اتفاق مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتحسين العلاقات بين البلدين معتبرا أن التعاون بينروسيا وأوكرانيا يؤرق عددًا كبيرًا من الدول لأنه سيخلق منافسًا عالميًا وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال بوتين، في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إن أي دمج بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب قدراتهما ومزاياهما التنافسية، سيؤدي إلى ظهور منافس عالمي"، مضيفًا "أن بعض الدول تعتبر الانقسام بين البلدين بمثابة هدف بالغ الأهمية".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يعرب عن أمله في إبرام اتفاق مع الرئيس الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.