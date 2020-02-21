مقتل وإصابة 14 من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات مع مسلحي طالبان

لقي 4 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية حتفهم، فيما أصيب عشرة آخرون إثر اندلاع اشتباكات مع مسلحي حركة "طالبان" في إقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "ذبيح الله أماني" قوله إن الاشتباكات التي استمرت ساعتين وقعت في إحدى القرى بضواحي مدينة "ساريبول" عندما

هاجمت مجموعة من مسلحي طالبان نقطة تفتيش أمنية، مشيرا إلى أن تسعة من مسلحي الحركة لقوا حتفهم أيضا فيما أصيب 13 آخرون.وأضاف أماني أنه تم تدمير مخبأ للأسلحة تابع لمسلحي طالبان في غارة جوية تم شنها أثناء الاشتباكات.