لقي 4 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية حتفهم، فيما أصيب عشرة آخرون إثر اندلاع اشتباكات مع مسلحي حركة "طالبان" في إقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "ذبيح الله أماني" قوله إن الاشتباكات التي استمرت ساعتين وقعت في إحدى القرى بضواحي مدينة "ساريبول" عندما
وأضاف أماني أنه تم تدمير مخبأ للأسلحة تابع لمسلحي طالبان في غارة جوية تم شنها أثناء الاشتباكات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 14 من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات مع مسلحي طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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