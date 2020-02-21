المملكة تعبر عن تضامنها مع ألمانيا الاتحادية

عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.
وفيما أكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أعلنت وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
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