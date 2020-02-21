كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة الإيرانية: 13 إصابة جديدة بفيرس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كيانو شجهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة.

وأضاف شجهانبور، في تغريدة على تويتر، أن الحالات الجديدة تشمل سبعة تم تشخيصهم في قم وأربعة في طهران واثنين في جيلان، حسبما نقلت "رويترز".

وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات في إيران إلى 18 بينها أربع وفيات.

Advertisements

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين القارية، الجمعة، إلى 2236 حالة على الأقل، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر 2019.

وأضافت اللجنة أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجلت في ووهان 411 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 92 إصابة جديدة، في حصيلة تناهز تلك المسجلة الخميس (349 إصابة جديدة في هوبي).