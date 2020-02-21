كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خامنئي": التصويت في الانتخابات البرلمانية "واجب ديني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرر المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، بعد التصويت في طهران بثه على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي.

وأضاف خامنئي "التصويت واجب ديني، وسيضمن أيضًا المصالح الوطنية لإيران، وإنني أحث الإيرانيين على التصويت مبكرًا". وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وبدأ الإيرانيون التصويت، اليوم الجمعة، في انتخابات برلمانية من المرجح أن تساعد الحكام الدينيين على تشديد قبضتهم على السلطة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطا أمريكية متزايدة على برنامجها النووي وتزايد استياءها في الداخل.

ومع عدم استبعاد آلاف المرشحين المحتملين لصالح المتشددين المتدينين للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، فمن غير المتوقع أن يؤثر التصويت على علاقة البلاد المشحونة بالولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن البرلمان لا يتمتع بسلطة كبيرة، فإن مكاسب الصقور الأمنيين قد تضعف البراجماتيين والمحافظين الذين يدعمون الثيوقراطية الحاكمة، ولكنهم يدعمون المزيد من التواصل مع العالم الخارجي.

كما أن انسحاب واشنطن في عام 2018 من الصفقة النووية الإيرانية مع القوى العالمية، وإعادة فرضها للعقوبات المعطلة، أضر بالبراغماتيين الذين أيدوا الاتفاقية.

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وازدادت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بشكل كبير منذ أن أسفرت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار عن مقتل القائد العسكري الأبرز في البلاد، قاسم سليماني، في مطار بغداد في 3 يناير.

ووردت إيران في الثامن من يناير بمهاجمة أهداف أمريكية في العراق بصواريخ باليستية محلية الصنع، ولم تقتل أحدًا سوى التسبب في إصابات في الدماغ في أكثر من 100 جندي.

وقال التلفزيون الحكومي، إنه من المقرر أن يستمر التصويت لمدة 10 ساعات، مع حوالي 58 مليون إيراني مؤهلين للتصويت لممثلي البرلمان البالغ عددهم 290.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على أعضاء مجلس صيانة الدستور ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة لها بشأن حظر المرشحين.

وتتعرض السلطات لضغوط منذ العام الماضي عندما قوبلت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود بأشد حملة دموية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، مما أسفر عن مقتل المئات. ولكن الإصلاحيين فشلوا في الاستفادة من الاضطرابات.

وأظهر التلفزيون الحكومي الأشخاص الذين ينتظرون التصويت في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد.