كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في السجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات اليوم الجمعة، إن الفيروس التاجي الجديد أصاب 234 شخصا في سجنين خارج المقاطعة في وسط الوباء وتم طرد كبار المسؤولين الذين يعتبرون مسؤولين عن تفشي المرض، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وشكلت الاصابات التي عثر عليها في السجنين بمقاطعة شاندونغ الشمالية ومقاطعة تشجيانغ الشرقية معظم الحالات المؤكدة حديثا البالغ عددها 258 حالة يوم الخميس الماضي، خارج مقاطعة هوبى بوسط البلاد حيث حدثت معظم الحالات.

كما أقالت السلطات رئيس إدارة العدل بالمقاطعة في شاندونغ بعد اكتشاف مدى انتشاره في سجن رينشنغ بمدينة جينينغ، حيث تبين أن 207 أشخاص في السجن إيجابية.

وقد اكتشفت السجن أول قضية لها في أحد ضباط السجن في 13 فبراير، حيث تم إطلاق النار على سبعة من مسؤولي السجن، حسبما صرحت السلطات في مؤتمر صحفي.

وصرح يو تشنغ خه، نائب الأمين العام لحكومة مقاطعة شاندونغ، إن تفشي المرض كشف أن بعض الإدارات "نفذت مسؤولياتها بشكل سيئ، وأن عملها لم يكن قويًا وأن إجراءات الوقاية من الوباء غير دقيقة".

وقال مسؤولو الصحة في شاندونغ، إنهم عينوا مستشفى في جينينغ لعلاج مرضى الفيروس وسيخصصون أيضًا مرافق داخل السجن للعلاج، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أن الحكومة أرسلت فريقًا للتحقيق.

وفي مقاطعة تشجيانغ، وجد 27 سجينًا مصابين حديثًا في أحد السجون هذا الأسبوع.

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وأضافت الحكومة الاقليمية في موقعها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان مدير الحزب الشيوعي بسجن شيليفنج في تشجيانغ قد اقيل من منصبه وبدأ تحقيق في الفاشية.

كما أدت الزيادة في عدد الحالات التي تم اكتشافها في السجنين إلى تراجع 16 يومًا على التوالي في حالات جديدة في الصين باستثناء هوبي.

واكتشفت الصين 74 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي أكثر من 2100 شخص، معظمهم في مقاطعة هوبي وعاصمة ووهان.

كما قامت هوبى بمراجعة إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة لديه بـ 220 حالة، وذلك لمعرفة الحالات في نظام السجون بالمقاطعة، ولم يذكر متى تم تشخيص الحالات.

ووجدت هوبى أيضًا 271 حالة فى سجنين، من بينهم 230 فى سجن نسائى فى ووهان، وفقا لما ذكرته صحيفة هوبى ديلى.

وقالت الصحيفة، إنه تم فصل حاكم سجن النساء لفشله في السيطرة على انتشار الفيروس.