مشياً على الأقدام.. فرنسي يسافر إلى المغرب ليعلن إسلامه في الزاوية الكركرية

نشرت الزاوية الكركرية، أمس الخميس، فيديو يظهر شاباً فرنسياً يعلن اعتناقه الإسلام على يدي شيخ الطريقة الكركرية محمد فوزي، وسط حفل داخل مقرها في مدينة العروي بإقليم الناظور.

وقالت الزاوية في بيان لها، عبر الفيديو، إن الشاب الفرنسي المدعو “مارتن” دخل إلى دين الإسلام، بعد أن لقنه شيخ الطريقة شهادة التوحيد، وذلك عقب جولة تواصلية قام بها الشيخ في أوروبا.

ولفتت الانتباه إلى أن “مارتن”، جاء من فرنسا إلى المغرب مسافراً مشياً على الأقدام، قصد إشهار إسلامه على يدي محمد فوزي الكركري في رحاب الزاوية، بحضور مريدي الطريقة الكركرية من داخل المغرب وخارجه.

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وظهر أتباع الطريقة الكركرية لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عامين، في فيديوهات انتشرت كالنار في الهشيم، بأزياء ملونة بالأحمر والأصفر والأخضر وطقوس رقص غريبة، ما أثار جدلاً واسعاً تراوح بين السخرية والتساؤل حول خلفيات هذه الظاهرة.

وتعرِّف الطائفة نفسها على موقعها الرسمي، بأنها “طريقة تربوية تهدف إلى تحقيق مقام الإحسان حتى يتمكنوا من الجمع بين العبادة والشهود”، وانتشرت أفكارها وطقوسها “الغريبة” في السلوك إلى الله، بعدما أصبح لديها موقعا إلكترونيا.