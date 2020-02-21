حمزة منديل يرزق بمولوده الأول – صورة

كشف اللاعب المغربي، حمزة منديل، أنه رزق بمولوده الأول، يوم أمس الخميس، بعد حوالي سنة من ارتباطه بعارضة الأزياء مروى.

ونشر منديل على حسابه في أنستغرام صورة لطفله، وهو بين أحضانه، ووالدته، معلنا قدوم ابنه البكر، لكنه لم يظهر ملامحه كاملة.

وتلقى منديل التهنئة من زملائه في المنتخب المغربي، منهم صديقه المقرب أمين حارث، الذي أصبح بدوره أبا للمرة الأولى قبل فترة ليست بالطويلة.

يشار إلى أن منديل، لم يعلن حمل زوجته حتى اقتراب موعد الولادة، وتم ذلك بصورة أصبحت تقليدا لدى النجوم المنتظرين لمواليد جدد.