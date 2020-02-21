نشرة خاصة: رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة

نبهت مديرية الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إلى هبوب رياح قوية نهاية الأسبوع الجاري بعدد من أقاليم المملكة.

وأشارت المديرية في نشرة خاصة، إلى أن هذه الرياح ستهم كلا من أقاليم: بوجدور والسمارة وكلميم والعيون وسيدي إفني وطانطان وطرفاية.

وكانت المديرية قد أشارت، في نشرة سابقة، إلى أن درجات الحرارة اليوم الجمعة، ستتراوح في أدناها بين 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والسفوح الجنوبية الشرقية.

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كما ستعرف الواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، درجات حرارة تتراوح بين 6 و11 درجة، وما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات وغرب الواجهة المتوسطية، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 20 و25 درجة بهضاب الفوسفاط وولماس والجنوب الشرقي وسهول تادلة ودكالة والشاوية، وما بين 25 و30 بالمتبقى من السهول الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بمنطقة البوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان بالسواحل الاطلسية ، قليل الهيجان إلى هائج محليا ما بين طرفاية وبوجدور.